Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В столице Гренландии произошел блэкаут

В Гренландии тысячи жителей столицы остались без тепла и света из-за шторма 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27704065_rnd_5",
    "video_id": "record::a9529c26-3b9d-415c-8979-ecfa0ad570e9"
}

В столице Гренландии — Нууке в ночь на 25 января произошло отключение электроснабжения и отопления. Об этом сообщает Reuters.

«Тысячи людей остались без электричества и отопления в холодную зимнюю ночь», — сообщает агентство.

Причиной произошедшего стало повреждение силового кабеля из-за штормового ветра.

Рано утром электроснабжение было восстановлено. По информации Reuters, местные жители привыкли к частым отключениям электричества из-за суровых погодных условий, так как питающий город кабель проложен по пересеченной местности и пересекает два фьорда.

За три дня до блэкаута правительство обновило рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям. В частности, власти посоветовали людям запастись водой и едой на пять дней вперед на фоне роста напряженности отношений с США.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее в Кремле объяснили важное значение Гренландии.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+