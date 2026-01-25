В столице Гренландии произошел блэкаут

В Гренландии тысячи жителей столицы остались без тепла и света из-за шторма

В столице Гренландии — Нууке в ночь на 25 января произошло отключение электроснабжения и отопления. Об этом сообщает Reuters.

«Тысячи людей остались без электричества и отопления в холодную зимнюю ночь», — сообщает агентство.

Причиной произошедшего стало повреждение силового кабеля из-за штормового ветра.

Рано утром электроснабжение было восстановлено. По информации Reuters, местные жители привыкли к частым отключениям электричества из-за суровых погодных условий, так как питающий город кабель проложен по пересеченной местности и пересекает два фьорда.

За три дня до блэкаута правительство обновило рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям. В частности, власти посоветовали людям запастись водой и едой на пять дней вперед на фоне роста напряженности отношений с США.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее в Кремле объяснили важное значение Гренландии.