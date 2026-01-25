Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Звезда сериала про СВО о реакции зрителей: «Много слез, много боли»

Актриса Ника Здорик назвала тяжелой реакцию на 2 сезон «Ландышей»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Ника Здорик призналась в беседе с «Пятым каналом», что реакция на второй сезон сериала «Ландыши» оказалась очень тяжелой.

«Много слез, много боли, но это актуальная тема, и, как я везде говорю, мы снимаем для людей», — поделилась артистка.

Сериал «Ландыши» рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбляется в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО. Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.

В новых сериях героиня Здорик отправляется в зону СВО на поиски своего возлюбленного Лехи, который оказался без вести пропавшим. Она находит его в разрушенной церкви с тяжелыми ранениями. Во втором сезоне Леха возвращается с СВО на гражданку инвалидом и вынужден жить с ПТСР.

По словам Здорик, новый сезон оказался наиболее актуален и вызвал бурную реакцию за пределами Москвы, у жителей других регионов.

«На спектакль ко мне многие приезжает из разных городов, благодарят, подходят, письма пишут, присылают в театр», — рассказала актриса.

Ранее звезда мелодрамы про СВО купила квартиру в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702949_rnd_0",
    "video_id": "record::be903c4d-073f-4eb5-a8a1-4bd28da39350"
}
 
Теперь вы знаете
Кислотой в нос. 8 безумных и шокирующих способов победить аллергию, популярных в прошлом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+