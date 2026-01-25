Звезда сериала про СВО о реакции зрителей: «Много слез, много боли»

Актриса Ника Здорик призналась в беседе с «Пятым каналом», что реакция на второй сезон сериала «Ландыши» оказалась очень тяжелой.

«Много слез, много боли, но это актуальная тема, и, как я везде говорю, мы снимаем для людей», — поделилась артистка.

Сериал «Ландыши» рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбляется в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО. Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.

В новых сериях героиня Здорик отправляется в зону СВО на поиски своего возлюбленного Лехи, который оказался без вести пропавшим. Она находит его в разрушенной церкви с тяжелыми ранениями. Во втором сезоне Леха возвращается с СВО на гражданку инвалидом и вынужден жить с ПТСР.

По словам Здорик, новый сезон оказался наиболее актуален и вызвал бурную реакцию за пределами Москвы, у жителей других регионов.

«На спектакль ко мне многие приезжает из разных городов, благодарят, подходят, письма пишут, присылают в театр», — рассказала актриса.

Ранее звезда мелодрамы про СВО купила квартиру в Москве.