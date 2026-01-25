Размер шрифта
«Может сместить Стармера»: мэра Манчестера не допустили до выборов

Мэра Манчестера Энди Бернэма не допустили до выборов в британский парламент
Ioannis Alexopoulos/Global Look Press

Мэр Большого Манчестера (Северо-Западная Англия) Энди Бернэм, которого британские СМИ называют возможным претендентом на пост премьера в случае отставки Кира Стармера, не допущен к участию в довыборах. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Национальный исполнительный комитет (НИК) правящей Лейбористской партии заблокировал участие Энди Бернхема в дополнительных выборах в округе Гортон и Дентон», — говорится в публикации.

Специальная комиссия большинством голосов высказалась против участия Бернэма в выборах, передает телеканал. Журналисты отметили, что «за» проголосовала заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл, а председатель национального исполнительного комитета лейбористов и министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд воздержалась при голосовании.

Отказ допустить Бернэма до выборов в Палату общин связан с опасениями, что после избрания в парламент он «может сместить» Кира Стармера с должности лидера Лейбористской партии и премьер-министра Соединенного Королевства, передает Sky News. В качестве второй причины называется необходимость проведения новых выборов мэра Большого Манчестера в случае ухода Бернэма в Вестминстер, победа на которых не гарантирована представителю правящей партии. Кроме того, они могут быть «экономически затратными», считают в партии.

