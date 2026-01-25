Размер шрифта
Песков объяснил важность ночной встречи Путина и Уиткоффа

Песков: встреча в Кремле была нужна для инструкций перед переговорами в ОАЭ
Ночная встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником главы Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом была необходима, чтобы рабочие группы получили инструкции по переговорам в Абу-Даби. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков программе «Москва. Кремль. Путин».

«Была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Соединенные Штаты, как посредники в процессе урегулирования украинского вопроса, «гонят по времени» и их можно понять.

В ночь на 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, которую возглавил Уиткофф. В нее также вошли основатель компании Affinity Partners, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома по экономическим вопросам Джошуа Грюнбаум.

Затем в столице ОАЭ прошли два раунда встреч между РФ, США и Украиной. Как сообщал канал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. Журналисты пишут, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США «на двоих» определили дальнейшие действия.

