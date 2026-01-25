Размер шрифта
Общество

В Госдуме объяснили, зачем в России вводят единый QR-код для платежей

Депутат Говырин пообещал ускорение процесса оплаты при введении единого QR-кода
Александр Патрин/РИА Новости

Введение единого QR-кода для денежных переводов в России упростит процесс оплаты и снизит количество ошибок со стороны покупателей. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, для пользователей это означает меньше лишних действий при оплате: больше не потребуется разбираться, какой QR-код подходит конкретному банку или сервису, искать нужную кнопку в приложении или просить у продавца альтернативный вариант. Универсальный код позволит использовать привычный сценарий оплаты вне зависимости от банка или используемого приложения.

Парламентарий отметил, что новый формат также уменьшает риск ошибок, связанных с ручным вводом реквизитов. При сканировании QR-кода данные автоматически подгружаются в приложение, а перед подтверждением платежа покупателю проще проверить сумму и получателя.

Кроме того, единый QR-код снизит путаницу у касс и сократит время обслуживания. Для торговых точек это означает меньше сбоев и несовместимостей, а для покупателей — более быстрые и стабильные платежи.

Российские банки с 1 сентября будут обязаны использовать единый универсальный QR-код при любых денежных переводах. Соответствующее требование закреплено в федеральном законе об универсальном платежном коде. Его принятие направлено на развитие конкуренции, повышение удобства для граждан и бизнеса, а также обеспечение равнодоступности платежной инфраструктуры.

Ранее ЦБ спрогнозировал рост платежей по QR-кодам и биометрии до 20-25% к 2030 году.

