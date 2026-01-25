Во Франции задержали капитана шедшего из России танкера

Капитан танкера Grinch, который ВМС Франции сопроводили к южному побережью страны из-за подозрения в несоответствии регистрационных данных, был задержан. Об этом сообщила прокуратура Марселя, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что капитаном судна является 58-летний гражданин Индии. 24 января после прибытия Grinch на стоянку в заливе Фос-сюр-Мер мужчину передали судебным властям. В тот же день он был помещен под стражу в рамках предварительного расследования.

Отмечается также, что все члены экипажа танкера Grinch — граждане Индии. Они остаются на борту судна.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французский военно-морской флот при поддержке союзников перехватил танкер Grinch, который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций из-за перевозки нефти из РФ. В Париже также заявили, что судно, следовавшее из Мурманска, использовало ложный флаг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России упрекнули США в невыполнении обещания по захваченному нефтяному танкеру.