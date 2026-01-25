В Самарской области мужчина расчленил знакомого и выкинул останки в выгребную яму

В Самарской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в ходе пьяного конфликта в бане. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе. Подозреваемый и его 70-летний знакомый распивали спиртные напитки в бане, после чего между ними произошла ссора. В результате фигурант ударил оппонента, из-за чего тот скончался на месте происшествия. Впоследствии злоумышленник расчленил тело знакомого и выбросил в выгребную яму.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

В декабре прошлого года под Тюменью мужчину обвинили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой после застолья. Инцидент произошел в квартире на улице Заводской в городе Ялуторовске. По версии следствия, мужчина со знакомой вместе распивали алкоголь и в ходе застолья поссорились. В результате мужчина нанес собутыльнице травмы головы, от которых та скончалась. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник решил избавиться от останков жертвы.

Ранее житель Волгограда расчленил жену после ссоры и разбросал ее останки по городу.