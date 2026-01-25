Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты

В Мурманске организовали полевые кухни и раздачу продуктовых наборов для жителей 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27704239_rnd_2",
    "video_id": "record::6a38f006-9cff-4254-9c37-f8b904a688c8"
}

В Мурманске организовали раздачу продуктовых наборов для жителей, оказавшихся в зоне отключения электроснабжения. Об этом написал в Telegram-канале глава города Иван Лебедев.

Он уточнил, что горожане могут получить продукты первой необходимости в корпусах школы № 49 на улице Скальной, 12 и на улице Мира, 12.

«Параллельно на проезде Связи, 30 у гимназии № 1 развернули полевую кухню, в здании учреждения также раздаем продуктовые наборы», — сообщил мэр и добавил, что власти организовали в общей сложности 19 точек, где жители могут поесть и получить продукты.

По словам Лебедева, структурные подразделения городской администрации продолжают работать в круглосуточном режиме.

Накануне Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее выяснилось, что упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+