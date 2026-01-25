Жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты

В Мурманске организовали полевые кухни и раздачу продуктовых наборов для жителей

В Мурманске организовали раздачу продуктовых наборов для жителей, оказавшихся в зоне отключения электроснабжения. Об этом написал в Telegram-канале глава города Иван Лебедев.

Он уточнил, что горожане могут получить продукты первой необходимости в корпусах школы № 49 на улице Скальной, 12 и на улице Мира, 12.

«Параллельно на проезде Связи, 30 у гимназии № 1 развернули полевую кухню, в здании учреждения также раздаем продуктовые наборы», — сообщил мэр и добавил, что власти организовали в общей сложности 19 точек, где жители могут поесть и получить продукты.

По словам Лебедева, структурные подразделения городской администрации продолжают работать в круглосуточном режиме.

Накануне Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее выяснилось, что упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х.