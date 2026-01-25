Размер шрифта
США и Украина обсудили размещение миротворцев в Донбассе

NYT: на переговорах в ОАЭ обсуждалось размещение миротворцев в Донбассе
Uae Government/Reuters

Представители США и Украины на переговорах в Абу-Даби 23–24 января обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев на территории Донбасса. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны», — пишет NYT.

По информации издания, Москва на переговорах также отвергала любое размещение войск НАТО на Украине, а представители Киева отказались от требования российских властей вывести войска с территории Донбасса. NYT подчеркивает, что для Украины любой компромисс в вопросе контроля над восточными территориями «будет горьким». Пока же стороны «по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам», отмечает издание.

23–24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, США и Украины, посвященные мирному урегулированию конфликта.

По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается самой проблемной темой переговоров. А канал CNN сообщил, что на переговорах удалось разрешить несколько проблемных вопросов, которые не касаются территорий.

Кроме того, 6 января в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании так называемых «многонациональных сил» Европы на Украине после завершения конфликта. По информации The Times, по этому соглашению Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тысяч солдат.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине. 

