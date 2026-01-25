В Еврокомиссии рассказали о торговом соглашении с Индией

Еврокомиссар Шефчович: ЕС и Индия приблизились к соглашению о свободной торговле

Евросоюз и Индия вплотную подошли к успешному завершению переговоров по соглашению о свободной торговле. Об этом на своей странице в соцсети X заявил член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович.

«Мне доставило огромное удовольствие находиться в Индии. Это наша десятая личная встреча с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом. Я с уверенностью могу сказать, что мы приближаемся к завершению переговоров по соглашению о свободной торговле», — написал Шефчович.

Еврокомиссар добавил, что совокупность событий прошедшего года, который был насыщенным, отражает его важность.

О том, что Евросоюз хочет заключить с Индией соглашение о свободной торговле, 20 января заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает издание The Economic Times, Индия и Европейский союз намерены объявить об успешном окончании переговоров о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) 27 января на 16-м саммите Индия — ЕС.

