Найдено природное соединение, снижающее риск кариеса

Science Daily: аминокислота из мяса снижает риск кариеса
Ученые из Орхусского университета в Дании выяснили, что природная аминокислота аргинин способна снижать риск развития кариеса и уменьшать образование зубного налета. Результаты исследования опубликованы в Science Daily.

Работа была сосредоточена на пациентах с активными кариозными поражениями. Для эксперимента исследователи изготовили индивидуальные съемные конструкции, на поверхности которых намеренно создавались условия для образования налета. Чтобы имитировать воздействие сахара, протезы трижды в день погружали в сладкий раствор.

Ключевой особенностью эксперимента стало раздельное воздействие: одну сторону каждой конструкции обрабатывали раствором аргинина, а другую — обычной водой. Уже через четыре дня анализ биопленки показал заметные различия. На участках, обработанных аргинином, среда была менее кислой — а именно повышенная кислотность считается главным фактором разрушения зубной эмали.

Повышение pH наблюдалось через 10-35 минут после контакта с сахаром, что сокращало время вредного воздействия на зубы. Кроме того, в налете уменьшалось количество бактерий, активно образующих кислоту, и увеличивалась доля микроорганизмов, способных перерабатывать аргинин и нейтрализовать кислотную среду.

Ученые отмечают, что аргинин естественным образом присутствует в слюне человека и поступает с пищей — его много в мясе, рыбе, молочных продуктах, орехах и бобовых. В настоящее время это соединение уже добавляют в некоторые зубные пасты и ополаскиватели.

Ранее ученые выяснили, что экстракт чеснока эффективен в защите от кариеса.

