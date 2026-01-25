В НАТО сообщили о создании зоны обороны на границе с Россией с датчиками и роботами

НАТО в течение ближайших двух лет планирует создать на границе с Россией и Белоруссией «роботизированную и автоматизированную зону обороны». Об этом газете Welt рассказал заместитель начальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин.

«Главная цель — защита стран, граничащих с Россией и Беларусью на так называемом «восточном фланге». Это означает сдерживание нападения и обеспечение способности к самообороне в кризисной ситуации. В этом отношении концепция Восточного фланга обороны призвана оптимизировать существующие планы НАТО. Однако эта концепция может быть применена не только к восточному флангу, но и в глобальном масштабе», — отметил Ловин.

По его словам, план по укреплению восточного фланга НАТО учитывает опыт российско-украинского конфликта и подразумевает создание «роботизированной и автоматизированной зоны обороны» с помощью препятствий и технологий, которую противник должен будет пересечь, прежде чем продвинуться вперед.

Если специальные датчики обнаружат противника, они должны будут активировать систему обороны, которая включает в себя дроны, частично автономные боевые машины, беспилотных наземных роботов и автоматизированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, рассказал Ловин.

Датчики смогут охватывать территорию в несколько сотен тысяч километров, и они будут расположены на земле, в воздухе, в космосе и в киберпространстве, отметил военный. Также эти устройства смогут собирать информацию о передвижении противника и о применении им оружия. Затем эти данные будут передаваться всем странам НАТО «в режиме реального времени», пояснил Ловин. По словам замначальника штаба, окончательное решение об использовании оружия будет оставаться за человеком.

«В настоящее время начальные элементы концепции тестируются в отдельных районах, в том числе в странах-партнерах на восточном фланге. Некоторые системы уже развернуты и находятся в рабочем состоянии, в то время как другие близки к завершению», — отметил он.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса перейти к «военному образу мышления» и «нарастить» производство оружия, так как альянс якобы является «следующей целью» России. В ответ президент РФ Владимир Путин рекомендовал Рютте прочитать новую Стратегию безопасности США, в которой Россия не названа в качестве врага Штатов.

При этом в январе 2026 года Пентагон назвал Россию «постоянной, но контролируемой угрозой» для восточного фланга НАТО в оборонной стратегии США на 2026 год.

