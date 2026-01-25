После массированного налета дронов обесточены три города ЛНР

В ЛНР без света после налета дронов остались три города

Города Первомайск, Золотое и Горское Луганской народной республики (ЛНР) остались без электроэнергии из-за массированного налета беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

Чиновник уточнил, что налет произошел до рассвета, а утром начал работу штаб теробороны. Там обсуждались атака и устранение ее последствий.

По словам Колягина, власти работают над недопущением разморозки систем централизованного отопления в многоэтажках и соцобъектах, пока котельные не функционируют. Он добавил, что ситуация находится под контролем.

До этого частичное отключение света произошло в Краснодарском крае в результате атаки украинских дронов. Обломки БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи в Северском районе. Из-за этого поселок Черноморский оказался обесточен. Аварийная бригада прибыла на место и начала восстанавливать электроснабжение.

Ранее более 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.