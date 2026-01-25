Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

После массированного налета дронов обесточены три города ЛНР

В ЛНР без света после налета дронов остались три города
Telegram-канал «Сергей Колягин»

Города Первомайск, Золотое и Горское Луганской народной республики (ЛНР) остались без электроэнергии из-за массированного налета беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

Чиновник уточнил, что налет произошел до рассвета, а утром начал работу штаб теробороны. Там обсуждались атака и устранение ее последствий.

По словам Колягина, власти работают над недопущением разморозки систем централизованного отопления в многоэтажках и соцобъектах, пока котельные не функционируют. Он добавил, что ситуация находится под контролем.

До этого частичное отключение света произошло в Краснодарском крае в результате атаки украинских дронов. Обломки БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи в Северском районе. Из-за этого поселок Черноморский оказался обесточен. Аварийная бригада прибыла на место и начала восстанавливать электроснабжение.

Ранее более 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704179_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Кислотой в нос. 8 безумных и шокирующих способов победить аллергию, популярных в прошлом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+