Политика

В Петербург прилетел малайзийский султан

В Петербург прибыл верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
Telegram-канал «Александр ДроZденко»

В Санкт-Петербург прибыл верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Исмаил, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Чиновник написал, что встретил высокого гостя в аэропорту Пулково, согласно международному протоколу. Глава Ленобласти опубликовал две фотографии. На одной из них виден самолет на взлетно-посадочной полосе, а на второй — Дрозденко пожимает руку спустившемуся по трапу султану.

В августе прошлого года верховный правитель стал первым монархом Малайзии, посетившим Россию с государственным визитом после установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Во время визита султан встретился с президентом России Владимиром Путиным , побывал в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте и технологическом и инновационном центре «Точка кипения».

Малайзия — федеративная выборная монархия. Ее верховный правитель — король — избирается на пять лет правительствами девяти входящих в федерацию штатов. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар.

