Впервые с 2018 года никто из россиян не вышел в 1/4 финала Australian Open

Никто из россиян не смог выйти в 1/4 финала Australian Open в одиночном разряде
Lisi Niesner/Reuters

Все российские теннисисты завершили выступление на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2018 (Australian Open) в одиночном разряде.

Последними за четвертьфинал боролись Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Медведев проиграл американцу Ленеру Тьену (29-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6. Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. После завершения матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде проходили без российских теннисистов в 2018 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев объяснил, почему проиграл на Australian Open.

