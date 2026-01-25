Размер шрифта
Политика

Уиткофф назвал легендой одного из участников переговоров с Путиным

Уиткофф во время визита в Кремль назвал легендой переводчика Путина
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время последнего визита в Кремль назвал легендой переводчика российского лидера Владимира Путина. Кадры с той встречи в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Переводчиком главы государства является старший советник департамента лингвистического обеспечения министерства иностранных дел РФ Алексей Садыков.

«О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос», — сказал Уиткофф, обращаясь к российскому переводчику.

Американский чиновник отметил, что голос Садыкова является лучшим в мире.

25 января Зарубин обнародовал запись беседы с переводчиком Уиткоффа, который рассказал, о чем думал перед встречей американской делегации с Путиным. По словам специалиста, тогда его внимание привлек высокий сводчатый потолок в зале для переговоров. Американский переводчик пояснил, что в таких помещениях возникает эхо, из-за которого докладчика может быть плохо слышно, пишет RT.

Переговоры президента РФ с американской делегацией, в которую входил Уиткофф, состоялись в ночь на 23 января. Беседа продлилась более 3,5 часа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал ее откровенной и доверительной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США «на двоих» определили дальнейшие действия.

