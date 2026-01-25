В России выпустили рекомендации туристам после вспышки вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам после вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы вспышки этого вируса регулярно фиксируются в Индии. При этом заболевание встречается в странах Юго‑Восточной Азии. В связи с этим российским туристам рекомендовали при поездках в эти государства избегать контактов с больными животными, мыть фрукты и овощи перед их употреблением, тщательно мыть руки с мылом, избегать питья воды из непроверенных источников и использовать антисептические средства.

Несколькими часами ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. В ведомстве отметили, что в стране имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории государства.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.