Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России выпустили рекомендации туристам после вспышки вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам после вспышки в Индии вируса Нипах
Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам после вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы вспышки этого вируса регулярно фиксируются в Индии. При этом заболевание встречается в странах Юго‑Восточной Азии. В связи с этим российским туристам рекомендовали при поездках в эти государства избегать контактов с больными животными, мыть фрукты и овощи перед их употреблением, тщательно мыть руки с мылом, избегать питья воды из непроверенных источников и использовать антисептические средства.

Несколькими часами ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. В ведомстве отметили, что в стране имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории государства.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704293_rnd_2",
    "video_id": "record::488e1171-4702-49ca-a167-0840d2da2582"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+