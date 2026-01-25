Депрессия у пожилых может указывать на два заболевания мозга

GenPsy: депрессия у пожилых может указывать на болезнь Паркинсона и деменцию

Ученые из университетской больницы Орхуса в Дании установили, что депрессия в пожилом возрасте может быть ранним признаком болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry.

Авторы проанализировали медицинские данные более 17,7 тысячи пожилых датчан, у которых позже диагностировали болезнь Паркинсона или деменцию с тельцами Леви. Выяснилось, что симптомы депрессии у этих людей появлялись задолго до постановки диагноза и постепенно нарастали, достигая максимума примерно за три года до выявления заболевания.

Сравнение с пожилыми пациентами, страдающими другими хроническими болезнями — включая ревматоидный артрит, заболевания почек и остеопороз, — показало, что рост риска депрессии нельзя объяснить лишь психологической реакцией на ухудшение здоровья. При других хронических состояниях аналогичного увеличения риска депрессии не наблюдалось.

По оценкам исследователей, депрессией страдают 30-40% пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви, причем во втором случае показатель заболеваемости выше.

Авторы подчеркивают, что депрессия сама по себе не означает неизбежное развитие нейродегенеративного заболевания. Однако у пожилых людей она может служить важным сигналом повышенного риска и поводом для более внимательного медицинского наблюдения и раннего скрининга.

