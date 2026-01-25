В Мурманске обесточены два троллейбусных депо

Нарушение электроснабжения в Мурманске изменило работу троллейбусного парка. Об этом заявил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков в беседе с агентством «Интерфакс».

Нарушения электроснабжения в основном коснулись Ленинского округа, Октябрьского, центрального округа. Первомайский округ, на юге города, авария не затронула, уточнил Коробков.

«Обесточены два депо в Ленинском округе Мурманска, на улицах Свердлова и Карла Либкнехта, а также подстанции и контактная сеть. В результате троллейбусные маршруты N6, N4, N3 следуют с юга только до центра города», — сказал он.

До этого сообщалось, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

