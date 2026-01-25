Размер шрифта
Общество

В России изменили положение о подготовке к передаче гостайны

В РФ скорректировали положение о подготовке к передаче гостайны другим странам
Правительство России скорректировало положение о подготовке к передаче сведений, составляющих гостайну, другим государствам или международным организациям. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что после корректировки положения ведомства и организации должны направлять в Федеральную службу безопасности информацию о фактической передаче сведений и копии актов не позднее 30-го дня с момента отправки данных.

В декабре президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественного заседания, которое было посвящено 30-летию образования Межведомственной комиссии (МВК) по защите государственной тайны, отметив вклад ведомства.

Путин назвал важными задачи, стоящие перед комиссией. Он указал на требование глубоких знаний, ответственного подхода, неукоснительного выполнения обязанностей. Российский лидер выразил уверенность в том, что участники комиссии и дальше будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации и ее граждан.

Ранее Путин подписал закон о штрафах для граждан за разглашение гостайны в СМИ.

