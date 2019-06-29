МЧС экстренно предупредило о дожде и сильном ветре в Москве

В столичном управлении МЧС экстренно проинформировали о дожде и сильном ветре, которые будут продолжаться до утра субботы, 29 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, осадки и усиление северо-западного ветра продолжатся до 10.00.

«Управляя автотранспортом...рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеходам не следует прятаться под деревьями, а также находиться вблизи шатких конструкций и рекламных щитов.

Ранее сообщалось, что проливные дожди в Москве продолжатся до вечера 29 июня.