Названы самые популярные регионы России у иностранцев

Иностранцы чаще всего посещали Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край весной 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Весной, также как и зимой, у заграничных туристов большой популярностью пользовались Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть. Также в этот список вошли Краснодарский край, республика Адыгея и Ростовская область.

Рейтинг был составлен на основе количества иностранных пользователей, которые загружали карты регионов в картографическом сервисе.

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