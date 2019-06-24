В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве на 25 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень повысили из-за пожарной опасности.

«Местами пожарная опасность 4 класса», — добавили в Гидрометцентре.

Кроме того, в области объявлен «оранжевый» уровень опасности вплоть до 25 июня 18.00.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.