В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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В Москве на 25 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Как отмечается, уровень повысили из-за пожарной опасности.
«Местами пожарная опасность 4 класса», — добавили в Гидрометцентре.
Кроме того, в области объявлен «оранжевый» уровень опасности вплоть до 25 июня 18.00.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.