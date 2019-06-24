Резко возросло число пострадавших от мощного взрыва на складе боеприпасов

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Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 31, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявили местные власти.

Взрыв на складе боеприпасов произошел на территории воинской части в городе Арысь. Людей эвакуируют из города.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.