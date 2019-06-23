Стали известны подробности стрельбы возле резиденции Кадырова
Обнародованы первые детали инцидента, случившегося 23 июня возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в СКФО.
По данным источника, стрельба началась после того, как сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Однако водитель машины внезапно ударил ножом полицейского.
После этого началась перестрелка, в результате чего один из злоумышленников был ликвидирован, добавил источник.
В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелявшего.
Ранее в Сети появилось видео стрельбы у резиденции Кадырова.