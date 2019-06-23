Стали известны подробности стрельбы возле резиденции Кадырова

Кадр из видео
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Обнародованы первые детали инцидента, случившегося 23 июня возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в СКФО.

По данным источника, стрельба началась после того, как сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Однако водитель машины внезапно ударил ножом полицейского.

После этого началась перестрелка, в результате чего один из злоумышленников был ликвидирован, добавил источник.

В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелявшего.

Ранее в Сети появилось видео стрельбы у резиденции Кадырова.