Полиция проследит за порядком на «Алых парусах»

В Петербурге сотрудники полиции накануне праздника для выпускников «Алые паруса» предупредили горожан об ограничениях для обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается, речь идет об ограничении движения транспорта, а также прохождении зрителями досмотра.

Уточняется, что движение ограничат недалеко от площадки, где пройдет праздник.

Кроме того, подчеркивается, что за безопасностью на мероприятии будут следить 2,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов, а также 30 катеров и 170 экипажей ГИБДД.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал возрождение праздника «Алые паруса» символом перемен к лучшему.