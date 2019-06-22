Более 100 свечей зажгли в память о начале Великой Отечественной войны

Акция «Свеча памяти» прошла поздно вечером у памятника Неизвестному солдату в Сухуме, сообщает РИА «Новости».

Жители и гости Сухума собрались на набережной у памятника Защитнику Кавказа, где захоронены останки неизвестных бойцов, привезенные с горных перевалов, и зажгли более 100 свечей.

Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

В России 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, объявлен Днем памяти и скорби.