Подсчитано число российских туристов в Грузии

В настоящее время около 1,5 тыс. российских туристов находятся в Грузии по линии туроператоров, сообщается на сайте Ростуризма, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в это число не включены россияне, которые поехали в Грузию самостоятельно.

В Ростуризме пояснили, что возвращать россиян домой будут «планово», согласно выписанным билетам до 8 июля.

21 июня Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запретили осуществлять авиаперевозки в Грузию.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России.