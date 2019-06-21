Названа дата массовой депортации мигрантов из США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/399/12118399/RTS27GGB-pic905-895x505-73811.jpg">

Иммиграционная таможенная полиция США начнет операцию по массовой депортации нелегальных мигрантов 23 июня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, операция по депортации нелегалов пройдет в 10 городах США.

Как отмечается, мигранты будут, в частности, депортированы из Хьюстон, Чикаго и Лос-Анджелеса.

При этом операция ведомства затронет около 2 тысяч семей мигрантов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов.