Журналист лишился глаза в ходе протестов в Грузии

Один из участников протестов в центре Тбилиси лишился глаза на проспекте Руставели. Об этом сообщает грузинское радио Fortuna со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, представитель СМИ был ранен в ходе протестов. Ему в глаз попала резиновая пуля.

В настоящее время пострадавшего журналиста срочно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российская сторона виновата в том, что в настоящее время происходит в Тбилиси и в стране. Она назвала Россию «врагом и оккупантом».

Также стало известно, что в Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек.

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