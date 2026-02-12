Размер шрифта
Онищенко раскрыл среднюю продолжительность жизни в России

Онищенко: средняя продолжительность жизни в России составляет больше 74 лет
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал РИА Новости среднюю продолжительность жизни в России.

Он сообщил, что она на сегодняшний день составляет 74,2 года.

«Надо нам к 2030 году 78. Она рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции», — сказал Онищенко.

Он также пояснил, что показатель продолжительности жизни для популяции возрастает, когда в семьях рождается много детей. Так, например, в Дагестане он является одним из самых высоких по стране, так как в республике высокая рождаемость.

До этого Онищенко заявил, что продолжительность жизни человека может достичь 150 лет благодаря развитию технологий выращивания искусственных органов. Эпидемиолог отметил, что современная медицина уже позволяет выращивать отдельные органы из соединительнотканных клеток, что открывает революционные перспективы для продления жизни. По его словам, это не фантазия, а реальная технология.

Ранее врач оценила, может ли продолжительность жизни людей увеличиться до 120 лет.
 
