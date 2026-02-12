Размер шрифта
Мэр Мичуринска сообщил о повреждении дронами объектов городской инфраструктуры

Inna Varenytsia/Reuters

В результате ночной атаки дронов на город Мичуринск Тамбовской области повреждена инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Харников.

Несколько беспилотников повредили объекты городской инфраструктуры, имеются возгорания. На месте работают оперативные и специальные службы.

Мэр подчеркнул, что угроза налетов дронов сохраняется. Он призвал население соблюдать осторожность и не публиковать любую информацию, фото- и видеоматериалы, которые связаны с последствиями атак беспилотников и работой систем противовоздушной обороны.

12 февраля сообщалось, что в окрестностях Мичуринска прозвучало не менее шести-восьми громких взрывов.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов, в регионе произошли перебои с электроэнергией.

Ранее из-за атаки ВСУ десятки тысяч жителей Курска остались без света.
 
