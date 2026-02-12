Размер шрифта
Дипломат РФ рассказал о жестоком обращении с российскими пленными в тайных тюрьмах ВСУ

Мирошник: российские пленные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ
Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военнопленные подвергаются жестоким пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что самое большое количество издевательств и истязаний совершается в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, часто в клетках. Находящихся там россиян не включают в списки военнопленных.

По словам Мирошника, в таких пыточных у пленных добиваются получения военной информации.

Дипломат подчеркнул, что истязания в секретных тюрьмах носят характер конвейера и марафона. Пленных избивают сразу же при поступлении, а затем пытают электротоком, морят голодом, не дают воду. Представители украинских спецслужб оказывают на российских военнослужащих мощное психологическое давление, в том числе используя постановочные ролики.

3 октября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что киевские власти подвергают пыткам и сексуальному насилию лиц, задержанных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее сдавшийся в плен боевик «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) рассказал о пытках бойцов ВС РФ в радиоэфире.
 
