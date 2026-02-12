Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали симптомы метеозависимости

Врач Морошкина: метеозависимость связана не с погодой, а с состоянием человека
Shutterstock/FOTODOM

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Морошкина рассказала «Газете.Ru», почему изменения погоды могут влиять на самочувствие и как снизить проявления метеочувствительности.

По словам специалиста, так называемая метеозависимость чаще всего связана не с погодой как таковой, а с состоянием здоровья человека. Наиболее чувствительными к перепадам атмосферного давления и температуры оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем. Именно эти нарушения делают организм менее устойчивым к внешним факторам.

Проявления метеочувствительности могут быть разнообразными — от слабости и снижения аппетита до головокружений, мигреней, шума в ушах, скачков артериального давления, учащенного сердцебиения и болей в суставах. Нередко на фоне перемены погоды обостряются и хронические заболевания.

При этом официального медицинского диагноза «метеозависимость» не существует. Тем не менее современные исследования подтверждают: у здоровых людей механизмы адаптации работают эффективно, поэтому даже резкие погодные изменения редко вызывают выраженный дискомфорт. Основной причиной плохого самочувствия, как отмечает врач, остаются именно хронические заболевания.

Чтобы легче переносить погодные колебания, в первую очередь необходимо заняться лечением уже имеющихся проблем со здоровьем. Важно регулярно наблюдаться у врача, проходить профилактические осмотры, сдавать анализы и своевременно корректировать терапию.

Не менее значимую роль играет образ жизни. Коррекция питания, в частности соблюдение средиземноморской диеты или диеты DASH, помогает стабилизировать артериальное давление. Ограничение продуктов, способных провоцировать мигрень — таких как избыток соли, сахара, шоколада, копченостей и некоторых ферментированных продуктов — также снижает частоту неприятных симптомов.

Регулярная физическая активность укрепляет сосуды и повышает устойчивость организма к погодным изменениям. Полезны ежедневные прогулки, умеренные тренировки, дыхательные упражнения, плавание и пребывание на свежем воздухе.

Кроме того, врач рекомендует закаливающие процедуры — обтирание холодной водой и контрастный душ. Эти простые меры помогают укрепить сосудистую стенку и делают организм менее восприимчивым к перепадам погоды.

Ранее эксперт рассказал, почему реальная температура на улице чувствуется ниже, чем на термометре.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!