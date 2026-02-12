Ученые предсказали наступление адского климата на Земле

Ученые предсказали необратимые изменения климата на Земле из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что потепление может привести к новому и адскому климату «парниковой Земли». Это будет гораздо хуже, чем повышение температуры на +2-3°C.

По мнению ученого из Ассоциации исследований наземных экосистем в США Кристофера Вольфа, предсказать, когда именно наступят критические изменения, достаточно трудно. Он отметил, что изменение климата продвигается куда быстрее, чем предсказывают эксперты.

В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал, что ошибался в своих взглядах на эту проблему.

Так он прокомментировал статью Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер призвал отказаться от попыток предотвратить глобальное потепление и сосредоточиться на борьбе с болезнями и нищетой. По его словам, хотя изменение климата приведет к серьезным последствиям, особенно для беднейших стран, оно «не станет угрозой для существования человечества».

Ранее стало известно, что в США закроют центр климатических исследований.