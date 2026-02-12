Меркурис: Каллас хочет, чтобы Россия отказалась от диалога с Европой

Требования главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас к России направлены на то, чтобы сорвать любое возможное взаимодействие Москвы и Европы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, запись трансляции опубликована на его YouTube-канале.

По словам эксперта, требования со стороны Каллас продиктованы тем, что она не желает видеть никакого диалога между европейцами и русскими.

«Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать и переговоры не сдвинутся с места», — считает Меркурис.

Глава евродипломатии недовольна тем, что ряд западных лидеров считают возможным заключение мирного соглашения с Москвой, утверждает аналитик.

10 февраля Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Ранее в Госдуме высказались о требованиях Каллас к России.