Оман передал иранской стороне несколько сообщений от США

Власти Омана передали Ирану несколько сообщений от США после окончания первого раунда непрямых переговоров. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в эфире иранского государственного телевидения после визитов в Оман и Катар, передает ТАСС.
«Письма мы американцам не отправляли, но друзья из Омана передали нам некоторые сообщения от Соединенных Штатов, которые мы изучим в Тегеране», — сообщил он.
До этого вице-президент Исламской Республики и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран не обговаривал на состоявшихся в Омане переговорах с США возможность передачи в третьи страны обогащенного урана.
6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Ранее Иран отказался прекращать обогащение урана.