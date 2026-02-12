Размер шрифта
Оман передал иранской стороне несколько сообщений от США

В Иране заявили, что Оман передал им несколько сообщений США после переговоров
elesi/Shutterstock/FOTODOM

Власти Омана передали Ирану несколько сообщений от США после окончания первого раунда непрямых переговоров. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в эфире иранского государственного телевидения после визитов в Оман и Катар, передает ТАСС.

«Письма мы американцам не отправляли, но друзья из Омана передали нам некоторые сообщения от Соединенных Штатов, которые мы изучим в Тегеране», — сообщил он.

До этого вице-президент Исламской Республики и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран не обговаривал на состоявшихся в Омане переговорах с США возможность передачи в третьи страны обогащенного урана.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее Иран отказался прекращать обогащение урана.
 
