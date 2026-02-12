Стрельбу в школе в Канаде, в результате которой 27 человек получили ранения и еще девять человек спасти не удалось, устроил 18-летний психически больной трансгендер («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Джесси Стрэнг. Об этом сообщил телеканал CBC, ссылаясь на заместителя командующего полиции Британской Колумбии Дуэйна Макдональда.

«У нас есть история выездов полиции по адресу проживания семьи. Часть этих вызовов была связана с проблемами психического здоровья», — сказал он.

Офицер назвал преступника «девушкой», а затем уточнил, что Джесси является «биологическим мужчиной».

Макдональда отметил, что Стрэнг перестал посещать школу четыре года назад, а перед нападением на школу он застрелил своих мать и брата. После нападения на школу подросток покончил с собой.

До этого сообщалось, что стрельбу в школе в канадской провинции Британская Колумбия могла устроить женщина.

11 февраля телеканал CBC News сообщил, что в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. Погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.

