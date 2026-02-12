Размер шрифта
Армия

В Волгоградской области объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва на военном объекте

Бочаров: проводится эвакуация из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны
NickolayV/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области из-за угрозы возгорания на военном объекте проходит эвакуация местного населения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он пояснил, что подразделения противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Волгоградскую область. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны, расположенного вблизи Котлубани, произошло возгорание. С огнем борются противопожарные службы региона, МЧС и министерства обороны. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

Губернатор заявил, что для обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения ведется эвакуация Котлубани. Для этого подготовлены и отправлены автобусы. В Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе развернуты пункты временной регистрации. В Городищенский район выехали руководители профильных органов власти.

11 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и округу.

Ранее в НАК заявили о росте числа атак ВСУ на российские объекты.
 
