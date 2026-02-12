Размер шрифта
Cтало известно, на сколько может упасть биткоин в 2026 году

Криптоэксперт Шашков: минимальный курс биткоина в 2026 году может быть $29 тыс.
Shutterstock

Минимальный курс биткоина в 2026 году может достичь $29–30 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт в сфере криптовалюты и инвестиций в DeFi Иван Шашков.

«В супернегативном сценарии — при ухудшении макроэкономической ситуации и геополитики — биткоин может дойти до отметки $29–30 тыс. Он может падать и ниже, но в худшем варианте я ожидаю именно этот диапазон. При этом потенциал роста курса криптовалюты на длинной дистанции огромен: на горизонте 10 лет я вижу биткоин выше $1 млн, но чтобы туда дойти, придется «покататься на американских горках». Когда на финансовом рынке паника и «все хоронят биткоин», это часто один из лучших моментов для покупки криптовалюты — если это входит в вашу долгосрочную стратегию», — отметил Шашков.

По его словам, это и есть фундамент долгосрочного инвестирования: так делали капиталы многие богатейшие инвесторы мира, включая Уоррена Баффета. Его известная мысль: когда на рынке «льется кровь», нужно покупать активы, а не продавать, подчеркнул Шашков.

По его словам, поэтому те, кто выходит из биткоина только потому, что он падает (и выйдет, если он упадет еще сильнее), чаще всего не заработают на инвестициях: это другой тип игроков — спекулянты.

В конце января биткоин проваливался к $81 тыс. на волне risk-off и нервозности на рынках (Coindesk фиксировал просадку до ~$81k 29 января). 5 февраля курс криптовалюты впервые с ноября уверенно пробил психологический уровень $70 тыс. и на пике падения опускался к отметке $66 666.

Ранее был спрогнозирован максимальный курс биткоина в 2026 году.
 
