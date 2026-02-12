Молодые россияне все чаще теряют волосы

После 30 многие женщины впервые замечают, что теряют былой объем волос, рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Моника Абакелия. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, почему проблема заметно «помолодела», какие причины чаще всего стоят за выпадением и можно ли заранее понять по анализам, что волосы начнут редеть.

По словам врача, выпадение и поредение волос все чаще начинается раньше, чем принято думать.

«В настоящее время проблемы выпадения и поредения волос стали значительно моложе. Первые признаки начинающейся алопеции зачастую обнаруживаются уже на пике пубертата», — сказала Абакелия.

Она объяснила, что за последние годы стало больше триггеров, которые могут запускать или усиливать проблему.

«Это стрессы, причем волосы негативно реагируют и на эмоциональные, и на физические перегрузки, и нарушение режима питания и режима дня, и эпигенетика, то есть в какой среде и в каком ритме живет человек», — отметила специалист.

Трихолог обратила внимание, что часто ее пациентками становятся молодые 30-летние женщины. У них на выпадение часто накладываются привычный образ жизни и то, что годами делали с волосами ради укладки и цвета.

«К усилению выпадения у женщин после 30 также относятся и проведенные уже неоднократно процедуры окрашивания волос, использование термоприборов, химические завивки, наращивание, роды и всевозможные диеты», — перечислила врач. Такие факторы могут нарушать цикл развития волоса, менять химическую структуру стержня, провоцируя истончение и выпадение.

При этом Абакелия подчеркнула, что волосы — это не «мертвая нитка», которая живет сама по себе.

«Не стоит забывать, что наши волосы — это живой орган, который также, как любой другой, подвержен возрастным изменениям, — сказала она. — На рост влияет то, как работает гормональная система и обменные процессы. После 30 лет скорость роста волос и жизненный цикл волосяного фолликула также снижаются. Часть волос уходит в период покоя, с последующим выпадением, и без дополнительной помощи фолликулы атрофируются».

При этом врач обратила внимание, что анализы не помогают заранее «предсказать» проблему. Анализы работают как инструмент, который помогает врачу разобраться, что именно поддерживает выпадение и какие системы организма стоит проверить в первую очередь.

Абакелия отметила, что чем раньше человек обращается за помощью, тем больше вариантов сохранить плотность и не довести ситуацию до выраженного поредения. «Именно поэтому важно своевременно обращаться к врачу при появлении первых настораживающих признаков выпадения», — подчеркнула она.

Врач добавила, что после диагностики у некоторых пациентов в план могут входить поддерживающие процедуры. Например, мезотерапия, плазмотерапия, аппаратные методы, включая низкоинтенсивную лазерную терапию и ультразвуковую терапию, а в дополнение — уходовые косметические процедуры, такие как питательные маски и специальные шампуни и бальзамы.

Напоследок эксперт отметила, что разбираться с выпадением волос лучше на индивидуальном приеме у трихолога. По ее словам, только во время консультации, сбора общего анамнеза, на котором уточняют детали об образе жизни и здоровье, оценивают состояние пациента и проводят диагностику, трихоскопию, определяют, какие обследования действительно нужны и как проводить лечение.

