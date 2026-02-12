Посол России оценил возможность предпосылок для диалога с Японией

Посол Ноздрев: предпосылок для диалога с Токио по мирному договору нет

Предпосылки для диалога с Японией по вопросу о мирном договоре в нынешних условиях не просматриваются. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Токио Николай Ноздрев.

По его словам, Москва всегда настаивала на том, что ведет переговоры с японской стороной о современном и основополагающем соглашении о мире, дружбе и добрососедстве.

Дипломат считает, что если бы данный документ был подписан, то это позволило бы выйти на более высокий уровень сотрудничества.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с Россией мирный договор.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

