Сколько времени детям можно проводить в телефоне, ответил врач

Врач Хатшуков: подросткам не стоит сидеть в телефоне больше трех часов в день

Согласно рекомендациям ВОЗ и ведущих педиатрических ассоциаций, подросткам (12–18 лет) не стоит проводить в телефоне более двух-трех часов в день, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Первое, что важно понимать, детям до 2 лет вообще не стоит проводить время за любым экраном. Мозг в этом возрасте должен познавать реальный, а не виртуальный мир. До пяти лет ограничения — час. Причем обязательно с перерывами каждые 15 минут и только вместе с родителем для обсуждения увиденного. Приоритет — развивающий, адаптированный контент. От шести до 12 лет в телефоне можно проводить до двух часов в день. А от 12 до 18 до двух-трех часов в день, но с акцентом на осознанное использование. Не время, а качество контента и сохранение баланса с учебой, сном и живым общением — главный критерий», — объяснил врач.

Причем важно ввести четкие правила: никаких гаджетов за едой, за 1,5–2 часа до сна и сразу после пробуждения. Важно создать «безмобильную» среду: например, «на кухне и в спальне телефонов нет», «за столом — только разговор», «с 21:00 все гаджеты на общей зарядке вне детской».

«Также важен личный пример. Вы не можете требовать от ребенка отложить телефон, если сами постоянно в нем. Важно понять, что скука — главная причина, по которой ребенок хватается за телефон. Совместные прогулки, настольные игры, спорт, творчество, домашние обязанности могут вам помочь», — посоветовал доктор.

Хатшуков подчеркнул: нарушение временных ограничений экранного времени чревато последствиями для физического и психического здоровья.

«Синий свет экрана ухудшает кровоснабжение сетчатки и подавляет выработку мелатонина. Статичная, часто искривленная поза ведет к нарушению осанки, сколиозу, мышечной слабости, болям в шее и спине. Постоянный поток яркой, мелькающей информации перегружает незрелую нервную систему. А главное, у маленьких детей постоянное использование цифровых устройств может привести к задержкам речевого и социального развития, снижению когнитивных функций и формированию зависимости. И это лишь малая часть опасностей чрезмерного использования телефона для детей», — заключил врач.

