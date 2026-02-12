Размер шрифта
Бизнес

Посол России рассказал о поставках нефти в Индию

Посол Алипов: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Нью-Дели Денис Алипов.

По его словам, объем поставок нефти в декабре-январе составил около 1,2 млн баррелей в сутки.

Дипломат добавил, что с учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна.

«Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», — добавил Алипов.

До этого Reuters писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее в Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти.
 
