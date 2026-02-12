Названы последствия запрета на крупные сделки с наличными

Большинство россиян никак не затронет ограничение на госрегистрацию сделок по покупке недвижимости за наличные между гражданами и компаниями, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Минфин готовит поправки, которые могут ограничить госрегистрацию сделок за наличные между гражданами и компаниями. Если сумма одной такой сделки превысит 5 млн рублей либо общий объем наличных расчетов по всем сделкам достигнет 50 млн рублей, регистрацию могут не провести. Законопроект по этой инициативе уже подготовлен министерством.

«Речь о сделках, преимущественно требующих регистрации в Росреестре, то есть о недвижимости (дома, участки, предприятия), в том числе в части аренды. Сделку просто не зарегистрируют, если она не была оплачена безналичным способом (попросят документы из банка об оплате). 5 млн рублей будет лимитом на одну сделку, а 50 млн рублей — на месяц накопленным итогом. Большинство россиян это вообще никак не затронет. В зоне риска окажутся в основном мелкие предприниматели, которые привыкли решать вопросы через наличные, чтобы было быстрее и дешевле. Им теперь придется закладывать больше времени и денег (комиссии банков) для проведения сделок», — отметил Селезнев.

По его словам, если обе стороны заинтересованы в том, чтобы скрыть реальную сумму сделки, они могут приложить усилия для создания обходной схемы. Но не факт, что в итоге это обойдется дешевле и вообще того стоит с учетом всех рисков, потери времени, предупредил эксперт. Государство фактически вынуждает бизнес активнее выходить из тени, заключил Селезнев.

