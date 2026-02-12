Эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет»

Предпосылок для волны банкротств застройщиков в России сейчас нет. Даже на фоне действия рекордно высокой ключевой ставки в 2025 году абсолютное большинство отечественных девелоперов сумели сохранить устойчивость, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, прецедент ГК «Самолет» является исключительным.

«Главным образом, компании сумели успешно преодолеть период турбулентности благодаря внедрению моратория на штрафы для застройщиков, активному применению рассрочек и широкому распространению семейной ипотеки. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Налоговая нагрузка на бизнес растет, однако постепенное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ нивелирует негативный эффект от этих изменений. К тому же уже наблюдается активизация отложенного спроса, в том числе ипотечного», — отметил Сырцов.

Он напомнил, что правительство с 1 января 2026 года отменило мораторий на штрафы для застройщиков, однако компаниям предоставлена отсрочка по предоставлению компенсаций дольщикам до конца года. Таким образом, застройщикам не придется выводить значительные суммы из оборота до существенного снижения ключевой ставки, подчеркнул Сырцов.

«Прецедент ГК «Самолет» является исключительным. О серьезных проблемах компании стало известно еще в 2024 году, а в 2025 году ситуацию усугубила смерть основного акционера Михаила Кенина. Точно нет оснований экстраполировать данный «кейс» на весь рынок. Следует отметить, что даже банкротство не обязательно означает крах компании. Эта процедура является обязательным условием для реструктуризации долгов и санации юрлица. Застройщик, переживший банкротство, может вернуться на рынок, хотя, разумеется, его репутации подобный опыт не навредить не может», — констатировал Сырцов.

По его словам, банки в 2025 году реже одобряли девелоперам проектное финансирование, учитывая высокие ставки по займам, а также повышенные риски оттока клиентов на фоне дорогой рыночной ипотеки. Также многие кредитные организации ужесточали финансовые ковенанты, например, требования по максимально допустимым интервалам между собственным и заемным капиталом, а также долговой нагрузкой и доходами застройщиков, добавил риелтор. На этом фоне значительно сократилось чисто стартов новостроек в РФ по результатам 2025 года, посетовал Сырцов. Наиболее охотно банки предоставляют кредиты девелоперам, реализующим проекты комплексного развития территорий на основе частно-государственного партнерства, уточнил эксперт.

По его словам, правительство применяет широкий комплекс мер финансовой и нематериальной поддержки строительной отрасли, который позволил избежать волны банкротств девелоперов даже в условиях жесткой монетарной политики. При этом девелоперы очень редко публично обращаются за дополнительной господдержкой, сказал риелтор.

«До ГК «Самолет» подобную помощь запрашивал девелопер «СУ-155» более 10 лет назад. Если даже компания теряет возможность исполнять обязательства перед дольщиками, в условиях проектного финансирования жилые комплексы не остаются недостроенными. Строительство завершают другие подрядчики. Правда, срок ввода, разумеется, откладывается, а ликвидность объектов снижается», — заключил риелтор.

