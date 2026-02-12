Размер шрифта
Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Также штатную работу восстановил аэропорт Саратова.

Временные ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Саратова были введены в ночь на 12 февраля.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.

Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».
 
