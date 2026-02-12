Размер шрифта
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы в Москве

Песков не исключил, что Трампа пригласят на парад Победы в Москве
Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС не исключил возможность приглашения главы Белого дома Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп назвал Россию «непобедимой» при виде кадров московского парада Победы на 9 Мая.

В начале мая глава Белого дома заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, Трамп отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

В Кремле 9 мая отметили, что многие лидеры иностранных государств приехали в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на оказываемое на них давление.

Ранее в США задались вопросом, почему американцы не участвуют в параде Победы в Москве.
 
