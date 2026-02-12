Размер шрифта
Британский миллиардер пожаловался на колонизацию страны мигрантами

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: мигранты колонизировали Великобританию
Panoramic/Global Look Press

Британия колонизирована мигрантами, которые через пособия оттянули на себя государственные ресурсы. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил миллиардер и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» («МЮ») Джим Рэтклифф.

Предприниматель подчеркнул, что экономика, в которой девять миллионов человек сидят на пособиях и существует огромный приток мигрантов, обходится очень дорого. По мнению Рэтклиффа, такую экономику вообще иметь нельзя.

Миллиардер заявил, что страна колонизирована мигрантами, а глава правительства Кир Стармер не справляется со своими обязанностями. Рэтклифф отметил, что для возвращения Великобритании в нормальное состояние требуется «жесткая работа».

10 февраля сообщалось, что с начала правления Стармера в страну прибыло рекордное число мигрантов.

Ранее африканская страна подала в суд на Великобританию из-за мигрантов.
 
