В Тамбовской области в результате атаки БПЛА пострадали жители

Первышов: два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Мичуринск

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мичуринск в Тамбовской области пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Первышов.

«На Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима. В результате падения беспилотников Вооруженных сил Украины, по предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал он.

Кроме того, отметил Первышов, повреждения получили несколько зданий, загорелся магазин «Магнит».

Ночью 12 февраля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что украинские дроны атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. По словам местных жителей, во втором часу ночи в окрестностях города прозвучали мощные взрывы. Всего взрывов было не не менее шести-восьми.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных беспилотников, в регионе произошли перебои с электроэнергией.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.